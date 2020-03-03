Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 6 выпуск - 3.03.2020

Одруження наосліп 6 - смотри 6 выпуск онлайн

Вечером во вторник, 3 марта, смотрите шестой выпуск популярнейшего реалити Одруження наосліп 6. Все подробности нового выпуска в режиме онлайн - на Без Табу.

Время начала трансляции неизменно - 22:45 по Киеву, место - канал 1+1.

В шестом выпуске суперсвахам Ирине Кириченко и Даниелю Салему придется обсустраивать личное счастье Алексея и

Он - выходец из маленького села, который пришел к успеху в Киеве. Алексей живет красивой жизнью, не знает ничего о "хрущевках", гребет деньги лопатой и дарит людям радость с помощью двух ресторанов. Однако личного счастья все эти атрибуты сладкой жизни ему не принесли.

Тут-то и пришли на подмогу эксперты шестого сезона Одруження наосліп.

В качестве суженой для ресторатора выбрали бухгалтершу Олю.

Она - та еще штучка. Крашеная брюнетка знает себе цену и любит этим злоупотреблять.

Нужна ли Алексею дама, которая при первой же возможности будет выносить мужчине мозг - узнаем совсем скоро.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 6 выпуск - 3.03.2020:

Сразу по окончанию трансляции на "Плюсах" - смотрите 6 выпуск онлайн на Без Табу.