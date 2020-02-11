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Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 3 выпуск - 11.02.2020

15:12
Одруження наосліп - премьера 2 выпуска - 11 февраля - фото 1
Одруження наосліп - премьера 2 выпуска - 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, в вечернем эфире "1+1" состоится премьера нового выпуска шоу Одруження наосліп 6. Все подробности 3 выпуска проекта - на Без Табу.

Героями третьего выпуска Одруження наосліп 6 станут мужчина и женщина с разницей в возрасте. Причем, старше - она. Героине третьего выпуска 42 года, однако она вообще не переживает по этому поводу.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 2 выпуск

Она - мать троих детей и учительница, а еще - эффектная красавица-блондинка.

Он - молодой, но уже успешный бизнесмен (как он считает). Юноша на эфире признался сразу в двух вещах, которые обычно "табу" - рассказал, какая у него зарплата, а также - что ему нравятся женщины, которые старше его.

Вместе они должны установить - важна ли разница в возрасте и нет ли иных подводных камней, которые бы могли встать на пути семейному счастью.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 3 выпуск - 11.02.2020:

 

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Одруження наосліп Даниэль Салем Новости Украина
Без Табу
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