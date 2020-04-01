Одесских мусоров поймали на пытках ни в чем не виновных людей (ВИДЕО)

Менты избивали задержанных прямо перед камерами

Ради того, чтобы закрыть свои потребности и выполнить план по раскрытию преступлений, мусора решили запрессовать двоих случайных прохожих и заставить их сознаться в краже.

Как сегодня сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, преступление оборотни в погонах совершили еще 1 июня прошлого года.

Так, инспектор и рядовой мент, служащие в одном из батальонов "патрульки" Одессы, увидели на ЖД вокзале города двоих пьяных мужчин. И тут у них возникла "гениальная идея". Мусора упаковали фактически случайных прохожих и отправили их в отделение для "допроса".

Не смотря на установленные в помещении камеры, аваковские последователи жесточайше избили обоих, чтобы заставить их написать чистосердечное признание о краже золотой цепочки. Для того, чтобы пытки прекратили, один из пострадавших отдал ментам свою цепочку, хотя та и не была золотой. Тем не менее, избиения продолжались.

"Потерпевшие в ходе избиения неоднократно просили патрульных остановиться, поскольку у них есть проблемы со здоровьем. Также они пригрозили полицейским, что обратятся в правоохранительные органы из-за произошедшего. Это еще больше разозлило истязателей, и они стали сильнее избивать своих жертв", - отметили в ГБР.

Теперь обоим ментам инкриминируют часть вторую статьи 127 УК Украины - "Пытки, совершенные группой лиц". Им грозит от пяти до 10 лет тюрьмы, но для этого ГБРовцы должны суметь доказать их вину в суде, но подобные производства в отношении ментов фактически никогда не заканчиваются обвинительными вердиктами.

Более того, нет никаких сомнений, что уволенные из-за такого преступления нелюди восстановятся на работе через суд.