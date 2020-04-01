Пандемия коронавируса Максим Степанов Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Одесских мусоров поймали на пытках ни в чем не виновных людей (ВИДЕО)

15:00
Менты избивали задержанных прямо перед камерами - фото 1
Менты избивали задержанных прямо перед камерами

Ради того, чтобы закрыть свои потребности и выполнить план по раскрытию преступлений, мусора решили запрессовать двоих случайных прохожих и заставить их сознаться в краже.

Как сегодня сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, преступление оборотни в погонах совершили еще 1 июня прошлого года.

Авакову приготовиться: глава полиции Киева заболел коронавирусом

Так, инспектор и рядовой мент, служащие в одном из батальонов "патрульки" Одессы, увидели на ЖД вокзале города двоих пьяных мужчин. И тут у них возникла "гениальная идея". Мусора упаковали фактически случайных прохожих и отправили их в отделение для "допроса".

Не смотря на установленные в помещении камеры, аваковские последователи жесточайше избили обоих, чтобы заставить их написать чистосердечное признание о краже золотой цепочки. Для того, чтобы пытки прекратили, один из пострадавших отдал ментам свою цепочку, хотя та и не была золотой. Тем не менее, избиения продолжались.

"Потерпевшие в ходе избиения неоднократно просили патрульных остановиться, поскольку у них есть проблемы со здоровьем. Также они пригрозили полицейским, что обратятся в правоохранительные органы из-за произошедшего. Это еще больше разозлило истязателей, и они стали сильнее избивать своих жертв", - отметили в ГБР.

Теперь обоим ментам инкриминируют часть вторую статьи 127 УК Украины - "Пытки, совершенные группой лиц". Им грозит от пяти до 10 лет тюрьмы, но для этого ГБРовцы должны суметь доказать их вину в суде, но подобные производства в отношении ментов фактически никогда не заканчиваются обвинительными вердиктами.

Более того, нет никаких сомнений, что уволенные из-за такого преступления нелюди восстановятся на работе через суд.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
полиция уголовное дело ГБР суд избиение пытки Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский хочет уже сточить карантин: Что изменится? - фото 1
Зеленский хочет ужесточить карантин: Что изменится?
15:40
Украина влупила санкциями по Беларуси - фото 1
Украина ввела санкции против Беларуси
12:40
Опорная больница в Одессе физически не справится с наплывом больных - фото 1
Не сможем принять даже первую волну больных: одесские врачи бьют тревогу (ВИДЕО)
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00