Очень странные дела 4: Чем удивит новый сезон

Ура, четвертый сезон Stranger Things на подходе

Представлен тизер четвертого сезона сериала Очень странные дела и он немного, но проливает свет на то, чего нам ждать следующим летом от одного из главных хитов Netflix.

Новый тизер сериала "Очень странные дела", по правде, не рассказывает ничего нового. Нам показали уже ставшую классической заставку сериала, которая трансформируется в свой вариант, который был наверняка имел хождение на "Обратной стороне". Дале последовала многозначительня подпись: "Мы больше не в Хоукинсе".

Из-за этого многие критики сделали выводы, что городок Хоукинс, штат Индиана, бывший главной локацией шоу на протяжении первых трех сезонов, остался в прошлом, а на ждут новые приключения в новой местности. Например, в той же "Обратной стороне" - параллельном измерении, где обитают монстры. На это намекали в финале 3 сезона, однако никаких гарантий этому, конечно, нет. Как известно, параллельное измерение на то и параллельное, что существует отдельно от остального мира, но попасть в него можно как раз из Хоукинса. С другой стороны, а почему бы и нет.

Очень странные дела - смотрите онлайн тизер 4 сезона

Съёмки четвёртого сезона сериала "Очень странные дела" стартуют в октябре 2019. Создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы заключили с Netflix многолетний договор на девятизначную сумму. По условиям сделки, они будут ваять для стримингового сервиса разнообразные фильмы и сериалы. Ожидается, что всего у Stranger Things будет 5 сезонов, то есть - осталичь еще 2 - и это будет законченная история без всяких открытых финалов.

В проекте задействованы Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук и другие. Братья Дафферы оставляют за собой обязанности шоураннеров, исполнительных продюсеров, сценаристов и режиссёров сериала.

Дата выхода 4 сезона сериала "Очень странные дела" пока не анонсирована, однако, скорее всего, это будет лето 2020 года.