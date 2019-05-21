Очень странные дела 3 сезон: трейлер и список серий

В 3 сезоне сериала "Очень странные дела" будет 8 серий

Создатели определились с количеством эпизодов в 3 сезоне сериала "Очень странные дела". Netflix готовит нечто необычное для фанатов сериала, и уже даже слил в сеть названия всех 8 серий сериала, и даже нового монстра.

Появилась информация о том, что 3 сезон сериала "Очень странные дела" будет состоять из восьми эпизодов - это официально подтвердили в Netflix. А в новом трейлер показали как и подросших героем, так и их новую "проблему".

Съемки 3 сезона "Очень странных дел" начались апреле и благополучно закончились в ноябре 2018. О сюжете пока известно лишь, что действие будет происходить в 1985 году, и в сериале будет много пасхалок из произведений Кинга, и других писателей в том числе из "Нечто".

"Наши дети растут, поэтому мы стараемся подготовить сценарий как можно быстрее. Они и также уже будут на год старше к моменту начала съемок третьего сезона", - сказал один из создателей сериала Мэтт Даффер.

Трейлер показывает нам, что в компанию парней абсолютно нормально вписались две девченки, и веселья от этого стало только больше. Однако то, что дети выхосли вызывает также и небольшое отчуждение в компании.

У Одинадцатой снова появились дела

В центре сюжета - открытие огромного торгового молла и парка развлечений недалеко от городка. Новые эксперименты и новые паранормальные явления вызывают в реальность страшного монстра, которого срочно нужно уничтожить.

Очень странные дела 3 сезон смотреть онлайн первый трейлер:

Также появился список серий 3 сезона:

3x1 - Suzie, Do You Copy?- Сьюзи, прием?

3x2 - The Mall Rats - Тусовщики из ТЦ

3x3 - The Case of the Missing Lifeguard - Дело пропавшего спасателя

3x4 - The Sauna Test - Тест сауной

3x5 - The Source - Источник

3x6 - The Birthday - День рождения

3x7 - The Bite - Укус

3x8⁠ - The Battle of Starcourt - Битва за торговый центр

Очень странные дела - тизер 3 сезона - Лето в Хокинсе - смотреть онлайн:

Второй сезон шоу был представлен 27 октября 2017 года. Он, как и первый пользовался большим успехом у зрителей. 3 сезон выходит 4 июля 2019 года.