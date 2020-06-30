Обзор iPhone 11: стоит ли покупать

15:40 30 июня,

iPhone 11 не так давно пришел на смену iPhone XR, но уже стал самым популярным и доступным из телефонов Apple последнего поколения.

Комплектация

Покупателям телефон айфон 11 предлагается вместе со стандартным комплектом – наушниками EarPods, зарядным устройством, кабелем, наклейками и руководством пользователя.

Внешний вид

Корпус смартфона выглядит в точности так же, как и у iPhone XR, однако у него есть новые цвета:

фиолетовый,

зеленый,

желтый.

Сзади – глянцевая стеклянная панель, рамки из металла – матовые. Есть и еще одна матовая деталь – стеклянный квадрат с объективами.

Дисплей

Компания Apple установила в iPhone 11 white дисплей Liquid Retina. Пиковая яркость – 625 нит. Этого достаточно для чтения информации на экране даже при ярком солнце. Разрешения Full HD здесь нет, но в обычном режиме использования на это не обращаешь внимания. Диагональ дисплея составляет 6,1 дюйма. Все программные особенности гаджетов Apple тут присутствуют. iPhone 11 поддерживает True Tone, который делает картинку соответствующей вашему окружению. Есть здесь и Night Shift – функция, отвечающая за повышение теплых тонов, когда пользователь ложится спать.

Камера и звук

iPhone 11 оснащен двумя 12 Мп объективами, широкоугольным и ультраширокоугольным. Оба способны вести видеосъемку в разрешении 4К, частота – 60 кадров в секунду. С помощью ультраширокоугольного объектива легче подбирать необычные ракурсы. К качеству селфи, делаемых на фронтальную камеру, никаких претензий. У фронталки есть интересная фишка – она теперь способна снимать в замедленном режиме. Поддерживает девайс и ночную съемку. Камера сама определяет, когда освещение слишком тусклое, и поднимает выдержку. Все это – автоматически.

Звук неплох, он чистый и громкий. Стереодинамики качественные, с ними будет приятно не только смотреть фильмы, но и слушать музыку.

Производительность

Смартфон оснащен чипом A13 Bionic. Это шестиядерный процессор с частотой до 2,65 ГГц. Оперативной памяти – 4 гигабайта. Смартфон мощный, на нем можно без проблем запустить игру любой требовательности. Возможно выполнение и других задач с высокими запросами к производительности.

Автономность

В iPhone 11 стоит батарея на 3046 мАч. Отмечается, что ее хватит на 17 часов просмотра видео. Смартфон поддерживает как быструю зарядку от адаптера, так и беспроводную. Пару дней в обычном режиме работы он точно продержится. Учтите, что это зависит еще и от яркости.

iPhone 11 – интересная и качественная модель, самая доступная из всей новой линейки. Да, она немного уступает Pro-версии, но в целом – это достойный смартфон с высокой энергоэффективностью и производительностью. Единственный нюанс, который бросается в глаза – это наличие рамки вокруг экрана, безрамочным этот смартфон не назовешь. В остальном дизайн не вызывает никаких нареканий, если вам нравятся гаджеты с глянцевым стеклом – этот айфон стоит приобрести.

Если вы хотите приобрести производительное, стильное, комфортное в использовании устройство от Apple – iPhone 11 станет удачным вариантом.