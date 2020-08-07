Обвиняемый в деле "Майдана" главарь милиции Киева получил гражданство России

Валерий Мазан прикрывается российским гражданством

Кремлевские террористы, отправлявшие для подавления протестов во время Евромайдана своих спецназовцев, укрывают преступников из числа тогдашних работников МВД. Многим из них предоставили российское гражданство.

В пятницу, 7 августа, стало известно о формулировке отказа Украине со стороны РФ об аресте бывшему исполняющему обязанности начальника управления МВД в Киеве Валерия Мазана.

Согласно тексту судебного определения Печерского райсуда Киева, опубликованного в Едином реестре судебных решений, карателя времен Януковича русские выдавать не будут, поскольку считают его гражданином Украины.

В документах следствия указано, что Мазан скрывается от уголовной ответственности в России и оккупированном Крыму. Ему инкриминируют причастность к разгону Майдана 18-20 февраля 2014-го года, а также к гибели 48 протестующих.

В июле управление Государственного бюро расследований по делам Майдана обратилось к служителям Фемиды с ходатайством об избрании Мазану меры пресечения в виде содержания под стражей. С 2015 года он значится в розыске, а с 1 апреля 2020 объявлен в международный.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации в удовлетворении указанного ходатайства отказано, поскольку подозреваемый получил гражданство Российской Федерации", - сказано в документации суда.

В итоге преступника посадили за решетку заочно.