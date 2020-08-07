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Обвиняемый в деле "Майдана" главарь милиции Киева получил гражданство России

14:00
Валерий Мазан прикрывается российским гражданством - фото 1
Валерий Мазан прикрывается российским гражданством

Кремлевские террористы, отправлявшие для подавления протестов во время Евромайдана своих спецназовцев, укрывают преступников из числа тогдашних работников МВД. Многим из них предоставили российское гражданство.

В пятницу, 7 августа, стало известно о формулировке отказа Украине со стороны РФ об аресте бывшему исполняющему обязанности начальника управления МВД в Киеве Валерия Мазана.

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Согласно тексту судебного определения Печерского райсуда Киева, опубликованного в Едином реестре судебных решений, карателя времен Януковича русские выдавать не будут, поскольку считают его гражданином Украины.

В документах следствия указано, что Мазан скрывается от уголовной ответственности в России и оккупированном Крыму. Ему инкриминируют причастность к разгону Майдана 18-20 февраля 2014-го года, а также к гибели 48 протестующих.

В июле управление Государственного бюро расследований по делам Майдана обратилось к служителям Фемиды с ходатайством об избрании Мазану меры пресечения в виде содержания под стражей. С 2015 года он значится в розыске, а с 1 апреля 2020 объявлен в международный.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации в удовлетворении указанного ходатайства отказано, поскольку подозреваемый получил гражданство Российской Федерации", - сказано в документации суда.

В итоге преступника посадили за решетку заочно.

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