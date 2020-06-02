SpaceX Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром война на Донбассе Досье

Нардепы от ОПЗЖ и "Слуги народа" пытаются обжаловать амнистию участникам Майдана

19:00
Конституционный суд будет рассматривать прошение нардепов об отмене амнистии участникам Евромайдана - фото 1
Конституционный суд будет рассматривать прошение нардепов об отмене амнистии участникам Евромайдана

50 народных избранников, большинство из которых являются отогнанными в результате Революции достоинства ватниками из "Партии регионов", а также пророссийские представители "Слуги народа", подали жалобу в Конституционный суд на закон об амнистии евромайдановцев.

Совершить мечту Венедиктовой, Портнова, Януковича, Азарова и других не страдающих патриотизмом деятелей хотят фанаты путинской России из "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Венедиктова снова заговорила о снятии амнистий с активистов революции

Также отметились действующий "слуга народа" Александр Дубинский и изгнанная из фракции Анна Скороход. Впрочем, подписать такое прошение вполне могли и другие члены пропрезидентской партии, которые высказывают антиукраинскую позицию. Тем не менее, их автографов под документом по тем или иным причинам нет.

Как заявили во вторник, 2 июня, в пресс-службе КСУ, жалоба от парламентариев пришла в ведомство 29 мая. В ней авторы пишут о неких случаях "массового применения огнестрельного оружия против правоохранителей" со стороны участников Революции достоинства.

"Отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от уголовной ответственности, - сказано в документе. - Таким образом в обществе было сформировано впечатление о дозволенности безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека, а также пострадавшие от преступлений были лишены гарантированных им конституционных прав и свобод".

Нардепы от ОПЗЖ и 'Слуги народа' пытаются обжаловать амнистию участникам Майдана - фото 200902

В общем же ватоголовые пособники Кремля пришли к выводу о том, что амнистия "противоречит 16 статьям Конституции Украины". Теперь они хотят через суд добиться отмены действия закона, чтобы затем посадить активистов и патриотов за решетку, чем нанесут очередной удар по патриотической прослойке населений.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Оппозиционная платформа - За життя Партия Слуга народа Александр Дубинский Конституционный суд амнистия Евромайдан Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Бунты в США разрешить мирно вряд ли удастся - фото 1
Бунты в США: Что общего у погромов с нападением России на Украину (ФОТО+ВИДЕО)
21:00
Менты открещиваются от подтасовок фактов в деле Шеремета - фото 1
Менты соврали о подтасовке доказательств по делу Шеремета
20:20
Работа на "7 километре" может считаться особо опасной - фото 1
В сеть выложили видео нападения со стрельбой на "7 километре" в Одессе (ВИДЕО)
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бунты в США разрешить мирно вряд ли удастся - фото 1
Бунты в США: Что общего у погромов с нападением России на Украину (ФОТО+ВИДЕО)
21:00
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00