Обвиняемых в расстреле Майдана готовят к обмену пленными

Обвиняемые в расстреле Майдана выйдут на свободу

Не имея достаточного обменного фонда, команда Зе собирается отдать боевиками "ДНР" и "ЛНР" бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут", которые участвовали в убийствах активистов Евромайдана.

Взамен оккупанты отдадут нашей стороне похищенных заложников из числа бойцов ВСУ и мирных жителей. Правда, на свободе окажутся не все, а только лишь те украинцы, нахождение которых в России, "ДНР" и "ЛНР" за решеткой подтвердили сами террористы.

Об подготовке к выдаче русским "беркутовцев" сообщили источники "Громадського", ознакомленные с деталями подготовки к предстоящему судебному заседанию.

- Во вторник, 24 декабря, состоится суд по избранию меры пресечения для тех, кого обвиняют в убийстве активистов, - отметил собеседник издания. - Прокуроры готовят ходатайства о выходе всех подозреваемых на свободу, а соответствующее распоряжение они получили от руководства ГПУ.

Если инсайдеры не врут, на свободе должны оказаться все трое карателей, которых следствие считает причастными к убийству 48 человек и ранению ещё 80 на улице Институтской в феврале 2014-го года. Остальные "беркутовцы", которые проходили по этому делу, или сбежали в Россию, или были отпущены судами до этого.

Напомним, освободить стрелявших в активистов от Руслана Рябошапки требовал бывший замглавы АП времён Януковича Андрей Портнов.

В понедельник, 23 декабря, в ходе переговоров в Минске террористы согласовали с украинской делегацией обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных".

При правлении Порошенко обмены по такой формуле не проходили, поскольку власти настаивали на том, чтобы в "дыру" и Россию катились причастные к войне на Донбассе пленные, а не левые преступники, которые нужны Кремлю.

Кроме того, "беркутовцы" нужны русским, поскольку они могут быть свидетелями причастности Москвы к Майдану, ведь среди «беркутовцев» находились российские спецназовцы.