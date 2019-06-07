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Обвиняемого в организации убийства добровольца Олешко выпустили на свободу

10:00
Михаила Сигиду отпустили из СИЗО в ходе ночного заседания - фото 1
Михаила Сигиду отпустили из СИЗО в ходе ночного заседания

В Печерском районном суде столицы в ходе неанонсированного заседания служители Фемиды решили выпустить из-под стражи ключевого обвиняемого в убийстве бердянского активиста, известного под позывным "Сармат", Михаила Сигиду.

О решении выпустить человека, который мог бы рассказать правоохранителям, кто заказал Виталия Олешко, написала на своей странице в Facebook журналист "Схем" Наталья Седлецкая.

Приняли: убийца активиста Сармата пять месяцев бегал от следствия

Судьи рассматривали ходатайство обвинителей о продлении меры пресечения подозреваемому, но адвокаты Сигиды добились его выхода из СИЗО.

"Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры. Журналисты тщательно следили за каждой попыткой извлечь Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. Но на этот раз все организовали по-тихому, суда пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест".

Выпустил ключевого обвиняемого зашкваренный судья Вовк, которого уже неоднократно пытались уволить, но все без толку.

Напомним, Виталия Олешко убили выстрелом в спину 31 июля в центре Бердянска Запорожской области. Убийца нашел активиста во дворе его отеля и трижды выстрелил. От ранений 43-летний мужина скончался на месте.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве Олешко и сообщила о подозрении в предварительном сговоре группы лиц с целью умышленного убийства.

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Убийство Виталия Олешко убийство суд уголовное дело СИЗО Новости Украина
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