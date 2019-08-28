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Обвал дома в Дрогобыче: Зеленский пообещал невозможное

20:20
Зеленский обещает провести аудит абсолютно всех жилых домов - фото 1
Зеленский обещает провести аудит абсолютно всех жилых домов

Президент Украины отреагировал на случившуюся во Львовской области трагедию, которая забрала жизни как минимум двоих людей. Правда, обещания Зеленского предотвратить подобные инциденты, оказались невыполнимыми.

На своей странице в Facebook глава государства написал о том, что предварительными причинами обрушения дома специалисты считают взрыв бытового газа или изношенность перекрытий.

Взрыв в Дрогобыче: из-под завалов позвонил ребенок (ВИДЕО)

По словам Зеленского, "строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не восстанавливая дома украинцам, невозможно".

"Жилой фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии. Поэтому новое правительство займется аудитом всех жилых домов и разработкой программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых, - отметил лидер Зе команды.

Само собой, выполнить члены Кабмина смогут лишь второй намеченный президентом пункт, да и то если речь не пойдет о воплощении программы в жизнь, ведь на ремонт подъездов может улететь сумма, в разы превышающая ценник восстановления дорог по всей стране.

Напомним, в ночь на вторник, 28 августа, во Львовской области в результате взрыва газа обрушился подъезд четырехэтажного дома. По последним данным, в результате ЧП погибли мужчина и женщина, а еще семь человек получили травмы. Точное количество находящихся под завалами еще неизвестно.

По факту происшествия открыто уголовное дело, которое квалифицировали как часть третью статьи 270-1 УКУ - "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства".

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Новости Украина
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