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Обрабатывали поля: под Борисполем произошёл выброс токсичных веществ

08:00
Работу "Борисполя" останавливали из-за выбросов вредных веществ - фото 1
Работу "Борисполя" останавливали из-за выбросов вредных веществ

Вечером в понедельник, 21 октября, работники аэропорта "Борисполь" были вынуждены прекратить работу ведомства из-за чрезвычайной ситуации, которая возникла вблизи терминалов из-за аграриев.

Как утверждают в ГСЧС, в результате обработки полей аммиакосодердащими веществами в и без того загрязнённый воздух попали летучие токсические вещества.

Сеть бьет тревогу, воздух в Украине ужасно загрязнён. Так ли это?

До выяснения обстоятельств ЧП и возможных последствий для жизни и здоровья людей руководство аэропорта было вынуждено приостановить обслуживание пассажиров в терминалах.

После работы спасателей государственной службы по чрезвычайным ситуациям, когда стало ясно, что количество вредных веществ в воздухе не способно нанести тяжкий вред людям, работу аэропорта разблокировали.

- В данный момент качество воздуха в аэропорту "Борисполь" соответствует стандартам. Работаем в штатном режиме, - отметили утром во вторник сотрудники предприятия.

Напомним, вот уже с неделю как в Киеве и других крупных городах страны показатели загрязнения воздуха буквально зашкаливают. По некоторым данным, во многих районах столицы невозможно дышать из-за сжигающих листву дачников. В то же время в правительстве и других органах говорят, что "ничего не знают о ситуации, а количество вредных веществ в воздухе не превышает норму".

В результате ЧП под Борисполем по официальным данным один человек был госпитализирован, а еще 50 пожаловались медикам на ухудшение самочувствия.

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