Обновленная версия PlayStation выходит на рынок

Современная игровая приставка Sony Play station 5, которая включает множество дополнительных опций, порадует новичков и профессиональных геймеров. Стильный дизайн, обновленный функционал и качественная "начинка" не оставят равнодушными.

Потенциальные юзеры оценят обновленный контроллер Dual Sense. В перечень аксессуаров войдут наушники, станция для зарядки, пульт управления. Во время официальной презентации игровой приставки пользователи увидели классические игры, получившие долгожданное продолжение, и новые разработки.

Обновленная графика и игровой сюжет

Поклонники культового проекта Horizon 2: Forbidden West получают в свое распоряжение множество подарков вместе с выходом обновленной версии приставки. Улучшенная графика и звук, эффекты, завораживающий сценарий – это лишь малая часть того, что показали пользователям во время презентации. Обновленную версию получит Resident Evil, Gran Turismo и так далее. Приятно удивлены будет поклонники игр, как по сети, так и для одиночного прохождения. Разработчики приставки Sony PS 5 позаботились о том, чтобы юзеры наслаждались игрой даже при максимальных нагрузках на систему.

Программное обеспечение и железо

Современные игры увеличивают перечень требований к игровым приставкам, поэтому 5-ая версия легендарной консоли получила множество дополнений. Открывает перечень сверх скоростной SSD, встроенная система ввода и вывода. Их добавление обусловлено желанием разработчиков ускорить быстродействие девайса. Любая операция происходит практически мгновенно. Продолжает перечень обновленный графический процессор, основанный на использовании технологии AMD Navi. Его основные возможности выглядят следующим образом. Он обеспечивает:

реалистичную картинку;

естественное освещение в игре;

более реалистичное отражение лучей в игре.

Обновленная звуковая карта дает удивительный эффект присутствия. Пользователь в полной мере погружается в игровую вселенную. Отдельного упоминания заслуживает так-называемая опция обратной совместимости. Речь идет о том, что игры для PS четвертой версии будут работать на PS5. Пока нет конкретных данных, какие именно проекты будут запускаться на пятой версии игровой консоли, но разработчики обещают порадовать юзеров. Приобрести консоль и ознакомиться с ее возможностями можно в сети авторизованных дилеров. Здесь пользователь получает оригинальный продукт и гарантию.