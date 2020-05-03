Нужно ли тратиться на ДГО?

Дополнительная страховка может серьезно выручить

В последние годы украинский автопарк заметно преобразился. Ряды «старичков» среднего и эконом класса разбавили новые элитные авто за сотни тысяч долларов.

В 2019-м список самых дорогих машин пополнили бронированный Mercedes-Benz S600 Guard за 800 000$, два седана Rolls-Royce Phantom за 670 000$ и Bentley Bentayga за 380 000$. В случае ДТП как с одним из таких "небожителей", так и с машиной поскромнее обычный полис ОСАГО вряд ли покроет расходы на ремонт. Единственный способ не "попасть" на деньги — расширить лимит ответственности с помощью дополнительной автогражданки (ДГО).

Что такое ДГО

Страховка ДГО — полис добровольного страхования автогражданской ответственности. С его помощью можно увеличить «потолок» по выплатам, чтобы избежать расходов в случае столкновения с дорогой иномаркой. Дополнительная защита работает исключительно в тандеме с ОСАГО.

Стандартная автогражданка покрывает ущерб по «железу» на сумму до 130 000 грн. По текущему курсу — это чуть меньше 5 000$. Для ремонта недорогих Renault Megane этой суммы будет достаточно, даже если в ДТП повредится более 30% деталей автомобиля. Но при увеличении количества дорогих иномарок на дорогах Украины пропорционально растут шансы не уложиться в имущественный лимит по ОСАГО.

Если размер ущерба превысит 130 000 грн, виновнику с обычным полисом придется выкладывать недостающие деньги из своего кармана. Дополнительная автогражданка позволит избежать крупных расходов, поскольку увеличивает лимит ответственности в 2–5 раз. В большинстве случаев расширенной страховой суммы хватает на восстановление люксовых машин, получивших в ДТП легкие и средние повреждения.

Сколько добавить к лимиту по «железу»

Страховые компании предлагают несколько вариантов полисов ДГО, стоимость которых составляет определенный процент от размера дополнения к лимиту. К примеру, клиенты СК VUSO (vuso.ua) могут добавить к страховому покрытию от 100 000 до 500 000 грн, расширив лимит ответственности до 630 000 грн.

Страхователь может выбрать сумму увеличения, ориентируясь на ситуацию на дорогах и навыки вождения. Дополнительная защита на 100–200 тысяч не помешает жителям крупных городов и миллионников, а «прибавка» в 300–500 тысяч — водителям из Киева и Киевской области. Лимит стоит увеличить при недостатке опыта и/или наличии нарушений ПДД в прошлом. Новичкам лучше выбрать максимальный вариант, который позволит избежать крупных расходов в случае спровоцированной аварии.

Что нужно знать о полисе ДГО

Дополнительная автогражданка оформляется на 1 год и «привязывается» основному договору ОСАГО. Лимит можно увеличить как в своей, так и в другой страховой компании — где больше устроят условия. Удобнее сразу приобрести автогражданку с расширенным покрытием, указав его размер при заполнении заявки. В данном случае вы сэкономите время и вполне вероятно получите скидку за комплексное страхование. Если сразу не получилось — оформите ДГО отдельно спустя какое-то время.

При выборе программы обращайте внимание на наличие опций. Пример полезной услуги — карта технической помощи в дороге «VUSO Assistance PLUS». Владелец такой карты может вызвать специалистов ассистанса для замены колеса, дозаправки бензобака, подзарядки аккумулятора и решения других проблем. В числе возможностей — бесплатная эвакуация сломанной машины, предоставление подменного авто на период ремонта, компенсация проезда на общественном транспорте и/или проживания в отеле в случае внезапной поломки или ДТП.