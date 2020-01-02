Новым нардепом от "Слуги народа" станет сотрудник фестиваля Atlas Weekend

Топ-менеджер Atlas Weekend прорвется в Раду по спискам "Слуги народа"

В четверг, 2 января, избранная исполняющей обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова объявила о своих намерениях сложить депутатский мандат. Таким образом, в "Слуге народа" вскоре ожидается пополнение.

По словам Венедиктовой, заявление она написала еще 27 декабря прошлого года, как только Владимир Зеленский опубликовал указ о ее назначении.

Примечательно, что уже на следующий день после занятия должности некогда не сумевшая сдать весьма посредственный экзамен на должность судьи юрист, умудрилась нарушить закон. Видимо, действуя по принципу "какая разница" Венедиктова решила изучать материалы уголовного дела в присутствии своего мужа - киберполицейского и бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова, который называет себя замдиректора ГБР.

А поскольку никаких официальных назначений на должности замов еще не было, "левые" люди в принципе не должны получать доступ к секретным документам. Материалы производств таковыми и являются.

Что же касается последствий для Рады, то на место в "Слугах народа" теперь претендует директор по GR-коммуникациям музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Перед выборами его представляли как "эксперта по молодежной политике и молодежному маркетингу", но для прохода его в ВР пропрезидентской партии не хватило голосов. Занимающий 137 место в списках на днях может дать присягу нардепа.