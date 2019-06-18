Новый Видок - Кассель заменил Депардье

Венсан Кассель в образе

Совсем скоро на экраны выйдет новый приключенческий детектив "Видок: Император Парижа". Смотрим трейлер фильма, смакуем детали и ждем премьеру.

Эжен Франсуа Видок - личность вполне историческая, он жил в первой половине 19 века во Франции и считается отцом сыска. Также Видок был прототипом для многих детективов и сыщиков, а также героем кучи книг, сериалов и полнометрахных фильмов.

В 2001 роль Видок сыграл Жерар Депардье - фильм получился вполне себе годным, однако прошел не особо замеченным.

В 2018 французы вернулись к своему национальному герою и сняли новый фильм о Видоке. Главную роль доверили еще одному национальному достоянию - Венсану Касселю.

Видок: Император Парижа - смотреть трейлер онлайн:

Если "Видок" с Депардье рассказывал о позднем этапе жизни великого сыщика, то в новом фильме Видок - талантливый преступник, который еще не решил стать на сторону добра. Собственно, фильм и покажет эту трансформацию.

Режиссер фильма Жан-Франсуа Рише, а в ролях помимо Касселя - украинка Ольга Куриленко, а также Фрейя Мавор, Аугуст Диль, Дени Меноше, Дени Лаван, Фабрис Лукини, Вилльям Скьортино, Джеймс Тьерри и Патрик Шене.

Украинская премьера фильма "Видок: Император Парижа" состоится 25 июля 2019.