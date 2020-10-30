Новый сервис микрокредитования Tengo.com.ua

Новый сервис Тенго вышел на рынок микрокредитования с уникальным предложением: все кредиты — под 1%.

Уже при первом обращении можно получить кредит онлайн от Tengo до 15000 гривен. Займы оформляются в онлайн режиме 24/7. Tengo принимает заявки от всех пользователей, старше 18 лет. Место работы и уровень доходов не имеют значения!

На каких условиях выдаются кредиты?

Тенго разработал кредитную программу с максимально простыми и доступными условиями. Благодаря этому, воспользоваться услугами сервиса могут все категории заемщиков: от студентов до пенсионеров.

Деньги выдаются на следующих условиях:

сумма первого кредита: от 500 до 15000 гривен;

максимальная сумма займа: 15000 гривен;

срок погашения: от 1 до 30 дней;

процентная ставка: 1%;

пролонгация: 3,7,15 дней;

возраст заемщика: от 18 до 70 лет.

Взять кредит онлайн на карту через Tengo.com.ua можно в любое время суток. Вы можете пребывать дома, в офисе, на отдыхе или в магазине. Кредит будет одобрен в течение 15 минут. Заявки от постоянных клиентов рассматриваются еще быстрее!

Как быстро оформить займ на карту?

Для оформления кредита в Тенго не придется собирать справки, стоять в очередях предупреждать близких и коллег с работы, что им могут звонить для подтверждения вашей платежеспособности. Чтобы получить быстрый кредит онлайн достаточно иметь паспорт, ИНН, мобильный телефон и доступ в интернет.

Процедура оформления кредита состоит из 5 этапов.

Выбор условий.

Подача заявки.

Регистрация на сайте.

Верификация карты.

Подписание договора.

Сначала заемщику нужно выбрать сумму и срок на кредитном калькуляторе, указать ФИО, ИНН и контактные данные для подачи заявки. После этого система предложит создать личный кабинет: нужно заполнить анкету и добавить карту. Верификация проводится для того, чтобы подтвердить, что карта принадлежит именно заемщику. Нужно указать реквизиты: номер, срок действия и СVV-код, дождаться уведомления о блокировке суммы на счету (до 1 гривны) и указать точную сумму в копейках в личном кабинете. Результат рассмотрения заявки Tengo отправляет клиентам в сообщениях: на мобильный телефон и на почту. Для завершения нужно подписать электронный кредитный договор, используя уникальный SMS-код. Сразу после этого деньги будут переведены на карту.

Оформить кредит в Tengo могут студенты, украинцы без официального места работы, заемщики с просрочками, фрилансеры, временно безработные лица, пенсионеры. Это может быть кредит до зарплаты, займ на оплату коммуналки, деньги на оплату покупок или услуг. Цель обращения не влияет на окончательное решение по заявке. Уровень одобрения в Tengo составляет 95%. Все заявки рассматриваются автоматической системой: честно и прозрачно.

Несмотря на то, что Tengo появился на рынке недавно, он уже получил десятки положительных отзывов от первых клиентов. В их числе можете быть и вы! Заполняйте заявку прямо сейчас и уже через 10-15 минут нужная сумма поступит на вашу карточку.