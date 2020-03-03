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Новые схемы мошенничества с недвижимостью через открытый госреестр: как уберечься

09:20
Электронное оформление прав собственности породило новые схемы махинаций - фото 1
Электронное оформление прав собственности породило новые схемы махинаций

Недвижимость всегда была большим полем деятельности для разного рода мошенников. В качестве борьбы с разного рода обманами и махинациями с января 2013 года в Украине заработал электронный госреестр на недвижимое имущество.

А еще через три года государство установило нормы, по которым все оформления прав на недвижимость осуществляются в электронном виде. Казалось бы исключение человеческого фактора должно было улучшить ситуацию, но практика показала другое.

Схемы мошенничества с недвижимостью

Многие проблемы связаны с несовершенности системы передачи данных из БТИ в госреестр, вопросами доступа к реестру (подделкой или незаконным завладением электронными ключами) и подделкой документов.

Рассмотрим несколько возможных ситуаций:

  1. Кто-то подделал решение суда и с ним обратился к нотариусу. Последний не обязан законом проверять подлинность предоставленного документ. Он лишь проверяет правильность оформления. Если в этом аспекте вопросы не возникли, то далее просто вносят изменения в реестр собственников.
  2. Меняются данные об объект. Например, в характеристиках дома указывается, что тот подвергся реконструкции или снесен. Вместо него регистрируется новый с другим владельцем, а старый удаляется.
  3. Нередки случаи мошенничества при оформлении наследства. По незаконно полученным документам производится многократная смена владельцев квартиры, а это приводит к длительным судебным тяжбам.
  4. Нотариусы просят сделать дубликаты своих е-ключей, объясняя это потерей или кражей. Таким образом воры на вполне законных основаниях могут пользоваться реестром.

Последний пункт связан прежде всего с недоработками по безопасности самого электронного госреестра. Для работы с ним необходимо использование приложения, которое устанавливается на компьютере. Но оно может быть легко переносит на другой, так как программный продукт не привязывается к конкретному “железу”. Вторая лазейка заключается в том, что нет “истории”, которая позволила бы отследить кто допустил опечатку или умышленную ошибку. Оказывается завладеть информацией о владельцах жилья стало проще.

Как не стать жертвой мошенников

Самый первый и основной совет: не обсуждайте с посторонними свои квартирные вопросы и пресекайте любой интерес со стороны незнакомых вам людей. Прежде всего это касается пенсионеров, инвалидов, алкоголиков, так они чаще всего становятся жертвами махинаций.

Также существует ряд электронных сервисов, как платных, так и бесплатных, которые позволяют отслеживать изменения данных по недвижимости. Если кто-то по поддельным документам захочет получить справку из реестра относительно вашей жилплощади, вы об этом узнаете. Можно обратиться непосредственно в Минюст к госрегистраторам. Для этого надо подать заявление о запрете на совершение действий с тем или иным объектов. Сделать это может только сам владелец недвижимости. Это бесплатная услуга, а срок ее действия - 10 дней с момента подачи заявления.

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