Новые Санжары: Данилов рассказал о здоровье эвакуированных

Новые Санжары: Данилов рассказал о здоровье эвакуированных

Глава СНБО Алексей Данилов рассказал о состоянии лиц, эвакуированных в Новые Санжары Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен коронавирус COVID-2019", - говорится в сообщении.

Алексей Данилов

Также Данилов уточнил, что первая партию биоматериала эвакуированных была передана самолетом в Киев 22 февраля. Следующий забор анализов "уханьцев" запланирован на 1 марта.

Напомним, по состоянию на 27 февраля от коронавируса умер 2801 человек, еще 82 168 заражены. Как и раньше, тройку мировых лидеров по количеству инфицированных занимают Китай, Южная Корея и Италия. Больше об этом читайте здесь.