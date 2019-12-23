Новогодний корпоратив в Минске обслуживал глава партии "Голос"

100 000 это всегда 100 000 / Святослав Вакарчук via Facebook

Пока депутаты от "Слуги народа" отдыхают на корпоративах, их коллега из "Голоса" работает.

По информации сразу нескольких источников, в субботу, 21 декабря, глава парламентской фракции "Голос" Святослав Вакарчук с частным визитом посетил Минск.

Целью визита было зарабатывание денег, ведь украинский политик прибыл не для того, чтобы поддержать белорусов в их митингах против ползучей русской оккупации, а для того, чтобы спеть на корпоративе компании Warmgaming - гиганта индустрии компьютерных игр, подаривших миру серию игр World of Tanks и другие.

Вакарчук выступает у танкистов

Позднее информацию о выступлении Вакарчука на корпоративе подтвердили его однопартийцы:

По сообщениям источников, за выступление певец-политик попросил 100 000 долларов, а также полный запрет на фото и видесъемку. Однако что-то пошло не так и кадры с выступлением Вакарчука все-таки утекли в сеть. Их выложил телеграм-канал "Храбрые яйца", явно специально созданный под данный слив.

Короткое видео подтверждает, что Вакарчуку по-прежнему лучше удается петь, чем быть политиком.