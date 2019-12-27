Новая продуктовая линейка умных телевизоров KIVI

Умные телевизоры KIVI - новая разработка бренда

Европейский бренд KIVI, который появился на международном рынке осенью 2016 года, решил «зажечь» новые звезды в линейке умных телевизоров.

Представленные модели удивляют уникальной системой Far Field, высокой производительностью, улучшенным софтом, другими интересными фишками. Интернет-магазин «Цифра» предлагает вместе выяснить подробности.

Умные телевизоры Киви — новая разработка бренда

Молодая компания не перестает приятно удивлять своих поклонников, выпуская каждый год интересные модели смарт ТВ. В этом году Киви не изменяет своим традициям, поэтому встречайте совершенно новые умные телевизоры с качественно измененными функциями. По начинке и возможностям девайсы не уступают предшественникам.

Инновационные Smart TV были адаптированы под потребности требовательных потребителей. Устройства доступны с диагональю от 24 до 65 дюймов. Производительность электроники находится на высоком уровне, помогает в этом энергоэффективный 4-ядерный процессор Cortex A55 2019. Дополняют чип искусственный интеллект AI PQ и 2 ГБ ОЗУ. Также новые Киви телевизоры поддерживают современные коммуникации Wi-Fi 5 ГГц с отличным покрытием сети.

Оснастили разработчики экраны дисплеями класса «А+», в которых используется технология QD-LED. Поэтому устройства гарантируют пользователю высокую глубину и чистоту цветопередачи. При этом экраны имеют максимально низкое энергопотребление, если сравнивать с образцами LCD и OLED.

Еще одна сильная сторона телевизоров бренда — широкая цветовая гамма Wide Color Gamut. Разработка 2005 года обеспечивает цвета на уровне 90% цветовой гаммы RGB.

Гордость разработчиков — система Far Field

Купить новые смарт ТВ Киви нужно всем, кто мечтает владеть техникой будущего. Обновленная продуктовая линейка бренда полностью соответствует современным трендам. Управлять гаджетами можно с помощью голосовых команд, а все благодаря уникальной системе Far Field.

Голосовой ассистент встроен во все новые модели. С его помощью каждый владелец устройства сможет быстро найти любимый фильм, включить музыку для настроения, совершать другие голосовые команды.

Технология Far Field имеет чувствительные динамики, а также использует алгоритмы формирования лучей, эхо- и шумоподавление. Поэтому можно давать команды телевизору даже с другой комнаты.

Обновленный внутренний софт KIVI VISION

Компания тщательно проработала внутренний софт телевизоров новой серии, чтобы их использование было максимально комфортным. Обновленные телевизоры Киви приобрели:

гибкую систему рекомендаций на основе AI;

унифицированный поиск контента во всех приложениях одновременно;

новое удобное меню;

понятный интерфейс с единой концепцией оформления.

Учитывая все перечисленные характеристики и возможности smart телевизоров Киви, новые модели стоят вашего внимания. С такими образцами можно взглянуть на TV панели совсем по-другому.