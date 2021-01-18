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Нова "ліпецька фабрика": Смішне шоу Зеленського продали до Росії

11:50
І нашим, і вашим? - фото 1
І нашим, і вашим?

У кожного президента України мають бути зашкварні контакти з державою-агресором.

Схоже, так вирішив президент Зеленський, який згадав, що у його попередника була "ліпецька фабрика", то чому б йому не зробити те саме.

Гумористичне шоу "Ліга сміху", що є продуктом студії "Квартал 95", а ведучим його з 2015 по 2019 був Володимир Зеленський, продало франшизу до Росії.

Таким чином, незабаром в Росії з'явиться місцевий аналог українського шоу.

"Ліга сміху" стала популярною після того, як українські команди пішли з російського "КВН" пілся початку військової агресії земляків Маслякова проти України.

Шоу за короткий час стало популярним та випередило за рейтингами "КВН" та інші проєкти.

Локалізацією українського шоу в Росії буде відомий квнщик та працівник фірми Маслякових "АМіК" Євгеній Донських - редактор Вишої ліги та колишній капітан однієї з московських команд "КВН". Виходитиме проєкт на каналі "СТС".

Нині канал "СТС" оголосив про кастинги і їх піарять на ютюб-каналі "КВН":

Вже відомо, що заявку на участь у російському шоу вже подали команди з України. Їх представники, схоже, не бачать в тому зашквару й не зважають на те, що Україна веде війну з Росією.

Нагадаємо, після переходу на іншу роботу президент Зеленський відійшов від управління "Кварталом" й передав справу свого життя до рук ротшильдів у сліпий траст одного з братів Шефірів.

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Лига Смеха КВН Володимир Зеленський Россия Новини Украина
БЕЗ ТАБУ
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