Ніяку Мендель нарешті прибрали - заміну шукають

Мендель стала історією / Соцмережі

Юлія Мендель піде з посади прессекретаря президента Володимира Зеленського, яку вона займає майже два роки. Таким чином Мендель більше не зможе ганьбити Гаранти Конституції й йомй доведеться справвлятися з цим якось самому.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в Офісі глави держави.

Хто саме займе цю посаду — поки невідомо. Джерела уточнили, що Мендель сама написала заяву про звільнення.

Офіційного підвтердження інформації наразі нема.

Журналіст "Української правди" Роман Кравець написав, що Мендель більше не буде речницею президента, тож їй шукають заміну. Однак журналіст зазначив, що вона отримає якусь сінекуру й залишиться на пресслужбі.

Водночас видання LB.ua, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Зеленський погодив звільнення, але Мендель буде працювати в ОП радницею щодо зовнішньополітичних питань.

Причини такого рішення поки невідомі. Сама прессекретарка Президента офіційно не підтверджувала інформацію про звільнення.

Юлія Мендель стала прессекретарем Зеленського незабаром після його вступу на посаду — 3 липня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер».