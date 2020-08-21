Николаевский суд отпустил мента-убийцу

Судьи выпустили мусора-убийцу

В четверг, 20 августа, доблестные судьи выпустили из-под ареста под залог типичного мусора Юрия Кашникова, который хладнокровно расстрелял бывшего мужа своей девушки. Дело убийца и его другой друг-полицейский пытались изначально замять.

И хотя из-за общественных протестов вообще не заводить уголовку не получилось, мусора, судя по всему, замечательно справились в суде.

После того, как в Херсонском апелляционном суде не собралась коллегия судей, производство отправили в Николаевский апелляционный суд, а уже там решили выпустить главного обвиняемого под залог в 659 тысяч гривен. Именно такую сумму служители Фемиды посчитали достаточной гарантией того, чтобы пытающийся спетлять от наказания мент "не будет стремиться уйти от ответственности".

При этом всем абсолютно точно понятно, что Кашников будет всеми доступными его мусорской сущности методами добиваться признания себя невиновным.

В ходе заседания судьи заявили, что хладнокровно расстрелявший 26-летнего мужчину нелюдь в погонах "не представляет опасности для общества", не был ранее судим, а поэтому оплаченные им деньги послужат достаточным аргументом.

Кашникова подозревают в том, что в Каховке в новогоднюю ночь он убил Владимира Чебукина, который пришел к своей бывшей жене. Погибший конфликтовал с экс-супругой из-за ребенка. Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что мусора-друзья Кашникова открыли огонь на поражение по незваному гостю. К ним подключился и сам Кашников. Из тела скончавшегося на месте мужчины изъяли 15 пуль.

Друзья гулявших на Новый год ментов, которых они же и вызвали на место ЧП, оформили случившееся как самооборону. Весь главк местной полиции прикрывал убийц и совершивших сокрытие преступление мусоров.