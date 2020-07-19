Нидерланды начали новое расследование по сбитию MH17

20:00 19 июля,

Русские готовились к применению "Бука" против гражданского борта

На днях прокуроры Нидерландов выделили в отдельное производство вопрос закрытия Россией воздушного пространства до крушения "Боинга" Малайзийских авиалиний. При этом российские террористы снова попытались использовать уголовное производство для собственной пропаганды.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, отметив, что расследование связано именно с действиями РФ, а не Украины.

- Некоторые российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против нашей страны для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий. Это классическая пропаганда, поскольку следователи хотят понять, почему Кремль закрыл небо именно с 00:00 17 июля 2014. Именно после того, как российский "Бук" пересек границу и за несколько часов до сбивания этим "Буком" малайзийского самолета, - подчеркнул дипломат.

По словам Енина, русские до сих пор так и не дали правоохранителям внятного объяснения своим действиям. Поэтому основной версией следствия и является то, что Кремль готовился к военному преступлению и планировал переложить ответственность за него на Украину.

Как известно, 17 июля 2014-го российские оккупанты целенаправленно запустили ракету из переброшенного ими ЗРК "Бук" в гражданский лайнер. Скорее всего, в Кремле хотели сбить другой борт - самолет "Аэрофлота" - чтобы обвинить во всем Украину и использовать погибших как предлог для объявления полномасштабной войны.

Как бы путинские террористы не пытались избежать ответственности за содеянное, причастность Москвы официально доказана. Сейчас в Международном уголовном трибунале в Гааге проходит рассмотрение дела о гибели рейса MH17. В суде представлены факты и доказательства того, что гражданский борт был сбит русским оружием и русскими военными при поддержке пророссийских сепаратистов. Однако трибунал обвиняет конкретных людей, а не государство.

Таким образом, иск в ЕСПЧ будет для Нидерландов следующим этапом наказания виновных и признания преступлений режима Путина государственной политикой РФ.

Отметим, что русские к этому уже подготовились - новая конституция этого государства "разрешает" России не исполнять решения международных судов.