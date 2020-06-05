Геращенко признался во вредоносности полиции, но обвинил во всем Деканоидзе

Геращенко продолжает по-дебильному отмазываться за возвращение к аваковско-мусорской системе

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко, который постоянно несет полную ахинею и отмазывает своего шефа за начисто провальную работу, признался в том, что МВД не работает.

Как заявил верный соратник бессменного министра в интервью "Радио Свобода", реформу полиции можно считать провальной.

Правда, вины своей, Авакова или кого-либо еще из участвовавших в фейковой реформе, Геращенко не признал. Вместо того, чтобы принять собственные провалы и уйти в отставку, он решил действовать по старому мусорскому принципу - найти стрелочника. И виноватой в происходящем, по словам замминистра, является Хатия Деканоидзе:

- Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году.

При этом не секрет, что сама методика переаттестации отсеивала кучу мусоров, но большинство из уволенных некомпетентных нелюдей просто восстанавливались в должностях. Что же касатся Кагарлыкских насильников, на которых намекнул Геращенко, то они вообще не проходили переаттестацию. Николай Кузив отсиделся в Мариуполе, где проверку мусора не проходили, а Сергей Сулима просто каким-либо другим путем уклонился от обязательной аттестации: его данных нет ни среди тестировавшихся, ни среди восстановленных через суд.

Так что фактически Геращенко в очередной раз соврал, а руководство МВД пытается найти виноватых в том, что за шесть лет управления Аваковым Украина постепенно скатывалась из страны с видимой демократией в полицейскую державу, где обнаглевшие от безнаказанности мусора насилуют, грабят, убивают и шьют липовые уголовные дела.