NewsOne накажут за телемост. Но есть одно "но"

NewsOne накажут за телемост. Но есть одно "но"

Нацсовет по вопросам телевидения высказался касательно телемоста Украина- Россия. Спойлер: наказание возможно, но лишь при одном условии.

Об этом рассказала замглавы Нацсовета Ольга Герасимьюк.

"Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил».

И тут же назвала условия санкций.

«Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если он состоится. Хочу надеяться на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков", - заявила Ольга Герасимьюк.

Отметим, что намерение NewsOne провести телемост вызвало бурную реакцию в сети. Однако глава СНБО Александр Данилюк пообещал решить этот вопрос и призвал всех держать "голову холодной". Что из всего этого выйдет - покажет будущее.