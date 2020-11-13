Владимир Зеленский Карантин в Украине Джо Байден Холостячка война на Донбассе Досье

МастерШеф 10 выпуск 10: Как построить собственный ресторан

15:22
МастерШеф 10 выпуск 10 - фото 1
МастерШеф 10 выпуск 10 / СТБ

В субботу, 14 ноября, в 19:00 в эфире СТБ стартует одиннадцатый выпуск кулинарного реалити-шоу МастерШеф 10. Все подробности 11 выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

На кухне «МастерШеф 10» на СТБ возможно все и в новом выпуске кулинаров-аматоров ждет их любимый конкурс. Судьи проекта посетят рестораны, которые участники построят собственными руками.

МастерШеф 2020 - все участники десятого сезона

«Мы знаем, зачем вы пришли сюда, и поддерживаем ваши мечты. А что может быть лучше для шефа, чем собственный ресторан? Вам предстоит построить его своими руками – придумать концепцию, меню и даже интерьер», – обрадует кулинаров-аматоров Эктор Хименес-Браво.

Участники поделятся на две команды, получат список инструментов, планировку помещения и бюджет.

Оценивать атмосферу, интерьер и изыски меню будут судьи в паре с приглашенными гостями – Эктор Хименес-Браво с Григорием Решетником, Ольга Мартыновская с Екатериной Песковой, и Владимир Ярославский со своим су-шефом Григорием.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 10 выпуск - 13.11.2020:

Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Эктор Хименес-Браво Владимир Ярославский Ольга Мартыновская СТБ Шоубиз
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
"Эпицентр" вывесил белый флаг - фото 1
"Эпицентр" прогнулся под карантин
13:09
На связи "Феофания" - фото 1
Президент Зеленский госпитализирован, но продолжает работу на благо страны
Вчера, 09:09
Шмыгаль дал команду - фото 1
С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня
11 ноября, 15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
09 ноября, 21:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
08 ноября, 13:40
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 10:05