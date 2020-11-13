МастерШеф 10 выпуск 10: Как построить собственный ресторан

МастерШеф 10 выпуск 10 / СТБ

В субботу, 14 ноября, в 19:00 в эфире СТБ стартует одиннадцатый выпуск кулинарного реалити-шоу МастерШеф 10. Все подробности 11 выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

На кухне «МастерШеф 10» на СТБ возможно все и в новом выпуске кулинаров-аматоров ждет их любимый конкурс. Судьи проекта посетят рестораны, которые участники построят собственными руками.

«Мы знаем, зачем вы пришли сюда, и поддерживаем ваши мечты. А что может быть лучше для шефа, чем собственный ресторан? Вам предстоит построить его своими руками – придумать концепцию, меню и даже интерьер», – обрадует кулинаров-аматоров Эктор Хименес-Браво.

Участники поделятся на две команды, получат список инструментов, планировку помещения и бюджет.

Оценивать атмосферу, интерьер и изыски меню будут судьи в паре с приглашенными гостями – Эктор Хименес-Браво с Григорием Решетником, Ольга Мартыновская с Екатериной Песковой, и Владимир Ярославский со своим су-шефом Григорием.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 10 выпуск - 13.11.2020:

Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!