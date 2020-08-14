Нет доказательств коррупции: в НАБУ и САП остановили дело о Роттердам+

Дело Роттердам+ будет закрыто

Уголовные расследования о якобы нанесенных убытков государству при расчете цены на уголь при закупках для ТЭС и ТЭЦ при формуле Роттердам+ окончательно слились. Несмотря на звучавшие год назад высокопарные фразы о многомиллиардном ущербе.

В неудобной ситуации детективы НАБУ и прокуроры САП оказались еще в момент открытия уголовного дела, поскольку связанная с установкой цены угля формула оказалась никак напрямую не связанной с коррупцией.

Разумеется, чиновники создали вокруг нее множество схем, но сам метод "Роттердам +" позволял Украине закупать сырье по меньшей стоимости. Поэтому расследовать фактически было нечего. Впрочем, исходя из политических заявлений Зе команды, антикоррупционеры все же рассказывали о миллиардных убытках.

Но когда представители новой власти сами же признали, что к формуле им придется вернуться для экономии бюджетных средств, ситуация стала совсем уж нелепой.

В итоге, как заявили экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и адвокат Ирина Одинец, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре приняли постановление об остановке расследования по делу "Роттердам+". Правоохранители сослались на статью УПК об отсутствии доказательств чьей-либо вины в преступлении. Кроме того, вслед за остановкой дела, согласно уголовно-процессуальным нормам, идет обязательное его закрытие.

Как известно, "Роттердам+" – это формула обчисления цены на уголь, которая якобы включает стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину из страны, где топливо покупается. Из-за применения этой формулы генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию для генерирующих компаний и предприятий дороже, но цена на поставки для населения не увеличилась.

Само собой, уголовное дело и расследование влияния формулы на рынок элеткроэнергии в ГБР успешно сольют, поскольку нынешние власти победили на выборах в том числе и благодаря сентенциям о "коррупционных схемах" и "обогащении Ахметова за счет "Роттердама".