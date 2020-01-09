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Необычное покушение: в Борисполе чиновницу едва не пристрелили из арбалета (ФОТО 18+)

12:40
Стрела пробила женщине руку насквозь - фото 1
Стрела пробила женщине руку насквозь

Вечером в среду, 8 января, в одном из жилых кварталов Борисполя произошло совершенно необычное нападение на женщину - злоумышленник использовал не подручные средства и не огнестрельное оружие, а арбалет.

Как написал на своей странице в Facebook секретарь горсовета и по совместительству "разбойник" Ярослав Годунок, произошло ЧП около 17:00, когда пострадавшая шла домой из магазина.

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Стрелявший попал женщине в запястье, а стрела, выпущенная из мощнейшего оружия, пробила руку и попала в припаркованное рядом авто.

Необычное покушение: в Борисполе чиновницу едва не пристрелили из арбалета (ФОТО 18+) - фото 194061

Как выяснили полицейские, пострадавшей оказалась сотрудница управления образования города Нина Ковадло.

Необычное покушение: в Борисполе чиновницу едва не пристрелили из арбалета (ФОТО 18+) - фото 194062

Женщине вызвали скорую очевидцы случившегося, а медики сумели остановить весьма серьезное кровотечение. Состояние травмированной врачи оценивают как стабильное. Ее жизни ничего не угрожает.

По факту преступления открыто уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Преступник с места инцидента скрылся, а копы его личность еще не смогли установить.

Связано ли нападение на чиновницу с ее профессиональной деятельностью, неизвестно.

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Борисполь Новости
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