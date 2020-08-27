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Ненавидящую Украину пропагандистку Путина пустили в Одессу (ФОТО)

19:40
Нонну Гришаеву пустили в Украину - фото 1
Нонну Гришаеву пустили в Украину

Наглухо ватоголовая артистка Нонна Гришаева, пропагандирующая агрессию России против Украины при любой возможности, приехала в Одессу сразу после истечения трехлетнего запрета на въезд в страну.

Почему многократно нарушавшую законы Украины оккупантку пропустили через границу, неизвестно. Но факт остается фактом: она преспокойно чилит в Одессе и хвастается фоточками в соцсетях.

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Судя по ее постам в Instagram, Гришаева вообще не переживает о том, что с нее могут спросить за постоянные рассказы о "российском Крыме", "гражданской войне на Донбассе" и прочих старательно повторяемых ею мантрах кремлевской пропаганды.

Ненавидящую Украину пропагандистку Путина пустили в Одессу (ФОТО) - фото 204593

Примечательно, что в базу "Миротворца" актрису внесли из-за ее поездки в оккупированный Крым в 2016-м. Спустя год она пыталась прорваться в Украину в рамках тура спектакля "Варшавская мелодия", но бойцы ГПСУ впилили ей запрет на въезд и развернули прямо на КПВВ.

Ненавидящую Украину пропагандистку Путина пустили в Одессу (ФОТО) - фото 204594

После этого она снова наплевала на украинское закондательство и гоняла на захваченный полуостров с выступлениями. Но на эти многочисленные факты на сей раз пограничники уже внимания не обращали. По крайней мере, нынешний отдых актрисульки об этом ярко свидетельствует.

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