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Паспорт собака съела: в Украину пыталась прорваться запрещенная российская блогерша (ФОТО)

23:00
Российской террористке в Украине не рады - фото 1
Российской террористке в Украине не рады

Вопреки тенденции пускать в нашу страну всех подряд пропагандистов, пограничники в "Борисполе" жесточайше залупились с пособницей Путина Натальей Красновой, которая раньше уже получала трехлетний бан, но решила постараться прорваться в Украину во второй раз.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ГПСУ, российская пропагандистка незаконно посещала Крым, поэтому при попытке въехать в Украину через один из пунктов пропусков в конце прошлого года ей в паспорт влепили печать о запрете въезда.

 

Впрочем, судя по всему, Краснова очень хотела выполнить поставленное ей ФСБшниками задание, поэтому сегодня она снова попытала счастья, но уже с новым паспортом.

"Во время пограничного контроля пассажиров, прибывших рейсом из Минска, пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение временно оккупированной АР Крым в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на три года, - Надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда, помогут пересечь украинскую границу, россиянка хотела попасть в страну".

Паспорт собака съела: в Украину пыталась прорваться запрещенная российская блогерша (ФОТО) - фото 197177

На вопросы же пограничников о причине замены паспорта, ватоблогерша блеяла о том, что его "съела собака",

В итоге террористку развернули и посадили на ближайший самолет в Беларусь, а в новый аусвайс ей влепили запрет пребывания в Украине на 10 лет.

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