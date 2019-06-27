Неизвестные проломили голову мэру Конотопа Артему Семенихину

Артем Семенихин находится в тяжелом состоянии

Городской голова одного из крупнейших населенных пунктов Сумской области оказался в реанимации после того, как около 1:00 в четверг, 27 июня, на него напали неизвестные.

Ветерану войны, ставшему известным благодаря хайпу вокруг ненависти Петра Порошенко и поддержке Михеила Саакашвили, проломили голову.

В тяжелом состоянии Артема Семинихина доставили в реанимацию местной больницы.

А пока медики борются за его жизнь, знакомые мэра обвиняют в случившемся действующего нардепа Игоря Молотка.

Дескать, тот заказал нападение на правдоруба, узнав, что городской голова баллотируется в Верховную Раду по 160 мажоритарному округу.

Никаких доказательств причастности беспартийного нардепа, который прорвался в парламент в 2014-м году и вступил в группу "Воля народа", разумеется, никто не предоставляет.

Тем не менее, об этом пишут многие депутаты конотопского горсовета, советники мэра и даже журналисты.

"Игорь Молоток убирает оппонентов ночью!!! Сегодня в 1:00 на Артема Семенихина было совершено покушение. Сейчас Артем сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Понимаю все политические гонки, но когда народный депутат - в данном случае - Игорь Молоток начинает переходить таким образом границу - это уже крайнее, что может сделать "человек"! Вчера стало известно, что Артем Семенихин самовыдвигается по 160 округу. Артем имеет все шансы им стать! Думаю, что именно это и вызвало такую ​​звериную реакцию Игоря Молотка, - написала советник Семинихина. - Конечно, по поводу Молотка пока я могу озвучивать только мои мысли и предположения. Но учитывая все то, что я знаю и вижу, кто как Молоток готов пойти даже на убийство, чтобы не прекратить и в дальнейшем грабить Украину".

Напомним, Артем Семенихин - член ВО "Свобода", который стал мэром в 2015-м году после своего возвращения с войны. С тех пор помимо выполнения своих обязанностей городской голова активно работал на публику и играл в политику. Зачастую вполне разумно. К примеру, в 2017-м году он едва ли не единолично сорвал сходку медведчуковских прихвостней из "Украинского выбора".

Впрочем, случались и абсолютнейшие провалы. В августе того же 2017 Семенихин целенаправленно пришел в Администрацию президента и пытался прорваться через кордоны охраны "к Порошенко", хотя прекрасно знал, что глава государства находится за границей с рабочей поездкой. Тем не менее, свидетели секты зрады поступок Семенихина оценили, и он стал у них народным любимчиком.