Недоумок Жириновський закликав бомбити Україну у новорічну ніч

Жириновський лякає війною / Держдума РФ

Депутат Державної думи Росії та лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський в ефірі державного «Першого каналу» закликав до бомбардування України в ніч із 31 грудня на 1 січня.

Клінічний ідіот, також відомий як російський політик, сказав, що якби обіймав посаду президента країни, то без сумнівів віддав би такий наказ. «Годині о 4-й ранку, коли вже всі подшофе», – додав він.

Нагадаємо, що Жириновський прийняв естафету у ще одного російського політика - академіка Кадирова.

26 грудня на пресконференції в місті Грозний глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров заявив про готовність «вирішити питання, дон» з «приєднанням, дон» України до Росії або Чечні, додавши, що якби перед ним, "дон" поставили таке завдання, "дон" він би давно з ним упорався, "дон".

Ці заяви російських політиків звучать на тлі загострення ситуації на кордоні Росії та України. Західні спецслужби попереджають, що Москва може готувати повномасштабне вторгнення. Кремль підготовку до війни заперечує.