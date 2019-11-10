Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Недоразумение: министр культуры криво отмазал желание Зеленского прижать журналистов

12:00
Многие инициативы Зеленского бесполезнее, чем игрушки Кобзона - фото 1
Многие инициативы Зеленского бесполезнее, чем игрушки Кобзона

После того, как Владимир Зеленский подписал указ о необходимости внедрения диктаторских реформ для СМИ, на помощь зашкваренному президенту прибыл министракультуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, который постарался пояснить за стандарты новостей, но не вывез.

На своей странице в Facebook представитель Зе команды так сильно пытался отмазаться от попытки сделать возможными уголовные преследования неугодных журналистов, что только усугубил ситуацию.

Начало диктатуры: Зеленский приказал придумать уголовку для СМИ и журналистов

Как утверждает Бородянский, работников СМИ по праву возмутило наличие слов о разработке требований и стандартов новостей, но озачают они, дескать, немного не то, о чем все подумали.

- Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах Министерства культуры, молодежи и спорта. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право – исключительно профессионального сообщества, – отметил министр. - Мы хотим ввести термины опасная информация, дезинформация, недостоверная информация, что очень важно в условиях информационной войны с РФ и в связи с возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором.

К какой информации у Зеленского будут относить утверждения о том, что русские со своих позиций на Донбассе фактически не отступают, а ВСУ усилиями президента сливают выгодные с точки зрения тактики и стратегии позиции, неизвестно. Но вскоре за подобные слова, судя по всему, смогут впаять срок. Ведь в указе "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", есть пункт о внедрении уголовной ответственности для журналистов.

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