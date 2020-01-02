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Неадекватный депутат троллил патрульных и угрожал им пистолетом (ВИДЕО)

19:00
Депутат Олабин может присесть на три года - фото 1
Депутат Олабин может присесть на три года

В четверг, 2 января, прокуроры отправили сообщение о подозрении в нарушении закона депутату Николаевского облсовета Вадиму Олабину, который в конце прошлого года серьезно зашкварился.

Как утверждают правоохранители, инцидент произошел в ночь на 24 декабря на трассе "Николаев - Одесса" возле села Красное Березанского района Николаевской области.

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Иномарка депутата внаглую обогнала патрульных в нарушение правил дорожного движения, из-за чего копы решили остановить "Тойоту" Олабина.

Политик на требования полицейских отреагировал, однако когда инспекторы подходили к его машине, неадекват начал постепенно прогазовывать. Несколько минут потроллив копов, нарушитель все же решил поговорить с ними. Правда, для этого он почему-то решил достать пистолет.

Пока патрульные требовали от депутата спрятать ствол и показать документы, тот решил надавить на газ и сбежать.

В итоге агрессивного политика сумели задержать, но он по-прежнему продолжил угрожать патрульным, заявив, что он - пенсионер "Службы безопасности" и не "собирается оставлять ситуацию без разбирательств".

"По согласованию исполняющего обязанности прокурора Николаевской области следственным сообщено о подозрении депутату Николаевского областного совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного части первой статьи 345 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в прокуратуре.

Если следователи сумеют доказать вину депутата, что очень вряд ли, Олабину грозит до двух лет исполнительных работ, до полугода ареста или до трех лет тюрьмы. Впрочем, власть имущий наверняка отмажется от ответственности за случившееся.

Смотрите видео угроз депутата патрульному полицейскому онлайн:

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