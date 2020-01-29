Не запрещено: Вакарчук пояснил свое выступление на корпоративе в Минске

Вакарчук утверждает, что петь на корпоративах ему не запрещено

Народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук оправдался за свою предновогоднюю поездку в Минск, где он выступал перед коллективом компании Wargaming на их корпоративе.

Фронтмен группы "Океан Ельзи", который по закону не может получать деньги в любом ином виде кроме зарплаты и роялти, а также гонораров за педагогическую деятельность, пояснил частный концерт для "танкистов".

Как утверждает Вакарчук, его поездка в столицу Беларуси в Wargaming "не имеет никакого отношения к стране-агрессору.

- Во-вторых, слава Богу, то, что ты народный депутат, не запрещает тебе по Конституции заниматься творчеством, в частности концертами, - отметил артист, который якобы "не получил денег за выступление". - Моя музыкальная деятельность не является бизнесом, а все корпоративные права я передал после получения мандата.

Кроме того, певец утверждает, что петь песни в Минске он собирался еще до того, как стал народным избранником.

Также парламентарий заявил, что частные вечеринки всегда были не в почете у его группы, а "после 2014-го от них вообще отказались". Правда, под словом "вообще" Вакарчук определенно не подразумевает "совсем".

К слову, по некоторым данным, создатели популярного экшена World of Tanks отвалили артисту за его выступление без малого 100 тысяч евро.