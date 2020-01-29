Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Кобе Брайант война на Донбассе

Не запрещено: Вакарчук пояснил свое выступление на корпоративе в Минске

Вчера, 21:40
Вакарчук утверждает, что петь на корпоративах ему не запрещено - фото 1
Вакарчук утверждает, что петь на корпоративах ему не запрещено

Народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук оправдался за свою предновогоднюю поездку в Минск, где он выступал перед коллективом компании Wargaming на их корпоративе.

Фронтмен группы "Океан Ельзи", который по закону не может получать деньги в любом ином виде кроме зарплаты и роялти, а также гонораров за педагогическую деятельность, пояснил частный концерт для "танкистов".

У Вакарчука оправдались за концерт в Минске - ФОТО

Как утверждает Вакарчук, его поездка в столицу Беларуси в Wargaming "не имеет никакого отношения к стране-агрессору.

- Во-вторых, слава Богу, то, что ты народный депутат, не запрещает тебе по Конституции заниматься творчеством, в частности концертами, - отметил артист, который якобы "не получил денег за выступление". - Моя музыкальная деятельность не является бизнесом, а все корпоративные права я передал после получения мандата.

Кроме того, певец утверждает, что петь песни в Минске он собирался еще до того, как стал народным избранником.

Также парламентарий заявил, что частные вечеринки всегда были не в почете у его группы, а "после 2014-го от них вообще отказались". Правда, под словом "вообще" Вакарчук определенно не подразумевает "совсем".

К слову, по некоторым данным, создатели популярного экшена World of Tanks отвалили артисту за его выступление без малого 100 тысяч евро.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Святослав Вакарчук Океан Ельзи Минск Беларусь Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Прокуроры возжелали, чтобы следователи сделали свою работу - фото 1
Убийство Шеремета: прокуроры пошли на попятную и "нагнули" полицию
Вчера, 21:00
Госкино возглавил новый директор. Кто же это? - фото 1
Госкино возглавил новый директор. Кто же это?
Вчера, 15:00
Кабмин уволил главу "Укрзализныци": Что известно? - фото 1
Кабмин уволил главу "Укрзализныци": Что известно?
Вчера, 14:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...