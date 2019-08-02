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(Не) Веселый пранк: Богдан и руководство ОПУ прикололось над журналистами

16:00
Богдан изволил шутить - фото 1
Богдан изволил шутить

Вечером в четверг, 2 августа, глава Офиса президента Андрей Богдан решил поиздеваться над ведущими украинскими СМИ, после чего придумал пранк, достойный не топового менеджера страны, а заигравшегося школьника. Впрочем, все поведение юриста можно примерно так и охарактеризовать.

Кусок фотографии написанного в шутку заявления распространял журналистам заместитель Богдана. Разумеется, с его ведома.

В офисе президента опровергли отставку Богдана

Рассылку в СМИ начали после того, как глава переименованной АП, находясь в игривом настроении, решил подразнить журналистов. При этом сотрудники Офиса президента на условиях анонимности информацию об увольнении Богдана подтверждали, из-за чего все без исключения и опубликовали топовую новость.

Поняв, что дело зашло слишком далеко, в ОПУ решили списать этот не веселый ни для кого, кроме Богдана, пранк на "сплетни". Только вот загвоздка заключается в том, что сами же топ-чиновники президентской канцелярии внаглую врали журналистам, пытаясь угодить своему боссу. Теперь же система работы "госслужащий-журналист" будет нарушена, а доверие СМИ к государственному органу восстановить уже невозможно.

К слову, слухи об увольнении Богдана муссировались в СМИ весьма долго. Причиной необходимости уйти вечного сопроводителя Зе служит позиция администрации США, которая видит в главе Офиса президента ставленника олигархов и постоянно мутящего воду адвоката.

Кроме того, Богдан практически в открытую конфликтует за влияние на Зе с Иваном Бакановым. Видимо, последнему удалось распознать в приближенном к Зеленскому юристе черта.

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Андрей Богдан СМИ Офис Президента Новости
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