Не техническая ошибка: Киев приказал посольству Украины соврать о причинах крушения PS752

Данилов говорит, что посольство Украины в Иране сознательно дезинформировало весь мир

Пока в министерстве иностранных дел рассказывают басни о том, что профнепригодность обеляющих сбивших самолет со 176 людьми на борту дипломатов - "техническая ошибка", в СНБО говорят совсем о другом.

С учетом заявления Андрея Ермака о возможности намеренного поражения борта, версии властей страны выглядят совсем уж несогласованными.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, заявление посольства Украины в Иране о том, что самолет "разбился по техническим причинам", было согласовано Киевом.

"Заявление посольства была санкционировано нами. Это было необходимо решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно, - подчеркнул ставленник Зе команды, признав факт дезинформации общества и всего мира. - Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать".

Комментируя действия оперативного штаба, который был создан "по указке президента" без непосредственного участия самого Зеленского, "все участники штаба работали как единая команда".

"В некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски - у каждого своя работа для достижения общего результата. Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. действия нашей комиссии заслуживают выше признание", - подчеркнул Данилов.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.