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Не швидше 30 км/год: в Парижі обмежили швидкість авто

17:01
Париж зменшує швидкість - фото 1
Париж зменшує швидкість / Піксабей

На більшості вулиць Парижа з 30 серпня почало діяти обмеження швидкості 30 км /год.

Вища швидкість залишиться дозволеною лише на декількох великих вулицях - 50 км/год, а також кільцевій дорозі - 70 км/год.

Головним аргументом на користь такого рішення називають безпеку, оскільки у разі ДТП на більшій швидкості у пішохода менші шанси вижити, а у водія залишається менше часу зреагувати.

У мерії вважають, що такі обмеження швидкості допоможуть забезпечити кращі умови для співіснування на дорозі автомобілістів, велосипедистів і пішоходів, а також знизить рівень шуму.

Встановлення обмежень швидкості було однією з передвиборчих обіцянок мера Анн Ідальго.

З 2022 року у Парижі хочуть заборонити транзитний проїзд авто через центр. За даними мерії, зараз частка транспорту, що їде через центр міста транзитом, складає 40-60% всього трафіку, залежно від годин. Кількість авто, які проїжджають центральними вулицями, у 10 разів перевищує кількість автомобілів тих, хто живе у центрі.

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Європейська правда
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