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Не сделали "домашку": суд обязал Кабмин переписать прожиточный минимум и бюджет

21:40
Суд приказал Гончаруку и компании пересчитать бюджет - фото 1
Суд приказал Гончаруку и компании пересчитать бюджет

Впервые в истории Украины правительство макают лицом в грязь с помощью суда из-за того, что новые власти не удосужились изучить, как нужно высчитывать социальные стандарты. Оказалось, при расчете прожиточного минимума на 2019-й год в правительстве Гончарука пользовались взятыми с потолка цифрами.

В четверг, 21 ноября, служители Фемиды Окружного административного суда Киева обязали правительство пересмотреть показатели заложенного в бюджет на этот год прожиточного минимума.

Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год

С учетом же того, что Верховная Рада уже приняла проект закона "О бюджете на 2020-й год", если сумма соцстандарта изменится, нардепам, судя по всему, придется переголосовывать за принятие изменений в уже существующий документ, ведь от цифр прожиточного минимума высчитываются показатели многих других выплат. К примеру, минимальной зарплаты.

Судьи, рассматривая соответствующий иск об ошибке Кабмина, пришли к выводу, что у Гончарука 15 сентября не изучили стоимость потребительской корзины, как того требуют нормы закона. Поэтому правительство обязали выполнить домашнее задание и пересчитать прожиточный минимум на 2019-й.

"Суд признал противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению прожиточного минимума на 2019 без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг. Также суд признал противоправными действия Правительства по разработке и одобрении проекта Закона Украины "О Государственном бюджете на 2019" от 15.09.2019 №9000, его представлении в Верховную Раду Украины с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий", - отметили на сайте ведомства.

Не сделали 'домашку': суд обязал Кабмин переписать прожиточный минимум и бюджет - фото 191670

Напомним, 14 ноября, нардепы приняли закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Среди главных его показателей: рост ВВП на 3,7%, курс доллара - 27 грн, минимальная зарплата - 4723 грн, прожиточный минимум - 2189 грн.

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Кабмин Алексей Гончарук Верховна Рада Бюджет 2020 Бюджет 2019 суд Новости Украина
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