Не реклама, а искусство: лучшие рекламные ролики сферы красоты

Реклама топовых брендов - настоящее искусство

Какой может быть успешная и захватывающая реклама beauty-сферы? Такой же чарующей и притягательной! Рекламы модных брендов все больше похожи на короткометражные фильмы, которые просматриваются на одном дыхании.

Профессионалы могут рассказать красивую историю о мире косметики, парфюмов или украшений и уложиться всего в несколько минут.

Calvin Klein

Frank Ocean in #mycalvins – Calvin Klein Fall 2016 Global Campaign

Несколько лет назад это видео победило в рейтинге лучших рекламных роликов модных домов. В этом есть заслуга и главного актера: рэпер Фрэнк Оушен как центральная фигура ролика привлекает внимание своей энергией и харизмой. Фрэнк не просто демонстрирует белье с фирменным логотипом, но рассказывает свою историю о том, как музыка стала его привычкой, важной и неотъемлемой частью полноценной жизни. Nina Ricci Nina & Luna 2016 #BellesdeNina

О своем продукте можно также рассказать через метафоры и параллелизм — именно так рекламируется парфюмерия бренда Nina Ricci в ролике Nina & Luna 2016. Контрастность стихий и история двух девушек переносит зрителей в мир фэнтези, где правит магия магнетических ароматов: романтичная Nina и загадочная Luna. Невероятно эстетичная картина дополняется музыкальным сопровождением, которое превращает обычную рекламу в настоящую сказку.

Chanel

Reincarnation, film by Karl Lagerfeld ft. Pharrell Williams, Cara Delevingne & Géraldine Chaplin, 2016

Творчество не имеет границ! Потому некоторые модные дома создают настоящие короткометражные фильмы. Один из примеров — "Реинкарнация", который Карл Лагерфельд создал для модного дома Chanel. Для режиссера это стало прекрасной возможностью развить творческое сотрудничество с Фарреллом Уильямсом и своей музой Карой Делевинь. Джеральдина Чаплин сыграла саму Коко Шанель. Согласно задумке, униформа героя Уильямса — мальчика-лифтера — была вдохновением дизайнера, после чего Шанель создала легендарный твидовый жакет.

Kenzo

KENZO World — The new fragrance, 2016

Еще один ролик об ароматах — незаурядная реклама, которая вызывает бурю эмоций. Если одежду и косметику визуализировать не сложно, то рекламу парфюма можно передать только через энергию и настроение. В рекламном ролике аромата от Kenzo разрушаются стереотипы о женственности и манерах: молодая девушка сбегает со скучного официального мероприятия, чтобы выразить свои эмоции через танец. Главная роль принадлежит танцовщице Маргарет Куэлли.

Dove

Dove: Эскизы настоящей красоты, 2013

Некоторые производители сферы красоты занимают другую нишу и преследуют другие цели, создавая красоту историй содержанием. Мы завершаем подборку прекрасным роликом от Dove, который больше похож на социальную рекламу. Судебный портретист создает два наброска портрета: со слов девушки, как она описывает себя, и по описанию другого человека, который общался с девушкой ранее. Видео напоминает женщинам, что каждая особенна и красива по-своему.