Не проработал и месяц: в Киеве заглох новый поезд за 177 миллионов

Новехонький украинский поезд поломался по дороге в "Борисполь"

Состав, который был запущен на ветку Киев - Борисполь 27 декабря прошлого года, пришел в негодность днем во вторник, 7 января. Из-за зашквара чиновники "Укрзализныци" собираются устроить разбирательства с производителем.

Дизельный поезд ДПКр-3 вышел из цеха Крюковского вагоностроительного завода и был куплен оператором украинских железных дорог для Kyiv Boryspil Express.

Впрочем, усилить мощности двух курсирующих составов у "Укрзализныци" особо не получилось. Поскольку с новым составом произошла неизвестная техническая неисправность. Как утверждают представители ведомства, сегодня около 13:30 поезду пришлось сделать остановку возле станции "Демеевская".

Опаздывающих на самолеты пассажиров смогли частично пересадить в другой поезд и отправить в аэропорт. Правда, 15 человек на рейсы не успели. Будут ли им компенсировать убытки, неизвестно.

Железнодорожники утверждают, что будут расследовать инцидент с поломкой поезда, поскольку он был абсолютно новым. На маршрут его вывели после обкатки на участке Киев-Тернополь-Кременчуг 27 декабря.

Напомним, в первые месяцы запуска экспресс в Борисполь постоянно ломался. В "Укрзализныце" это поясняли процессом обкатки польских поездов в наших условиях. Правда, сейчас поезд украинский, так что такие отмазки уже не прокатят.