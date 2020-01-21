Не может содержать ребенка: бездетная министр образования пожаловалась на зарплату

Новосад недовольна зарплатой

Безграмотная глава МОН Анна Новосад, которая постоянно допускает вопиющие ошибки в своих постах в Facebook, недовольна теми деньгами, которые получает за работу на своем посту. При этом аргументирует свою позицию чиновница тем, что "ей не хватит на ребенка".

Получающая 36 тысяч гривен глава министерства Анна Новосад в интервью изданию "Интерфакс-Украина" пожаловалась на те деньги, которые она зарабатывает.

По словам министра, которая подменила понятия "оклад" и "зарплата", для "нормальной жизни" в данный момент ей хватает, но при этом во время работы главой директората минобразования ей платили на 10 тысяч гривен меньше:

- Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережения, пенсию, то определенно этого не хватит. И когда я завершу свою работу здесь, я не буду сбережений как таковых.

Кроме того, Новосад заявила, что в случае появления у нее семьи и ребенка, 36 тысяч гривен ей будет катастрофически не хватать.

- Со своей зарплаты я много трачу на текущие затраты на работе, на вещи, которые нужны на содержание офиса. Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я хочу иметь ребенка, а на такую ​​зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то удерживать меня, я должен сам иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую ​​зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать.

Напомним, в середине января этого года Кабмин установил "ограничения" для выписывания надбавок министрам. Каждый из руководства министерств получил возможность распоряжаться о выделении себе до 200% должностного оклада в виде надбавки за эффективность. Еще столько же они могут получить в виде премии. Так что ни о каких 36 тысячах не может быть и речи. По факту члены правительства будут получать около 160 тысяч без учета ряда надбавок.