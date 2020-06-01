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Не миллиардер: Порошенко отчитался о своих доходах

09:31
Не миллиардер: Порошенко отчитался о доходах - фото 1
Не миллиардер: Порошенко отчитался о доходах

Пятый президент Украины Петр Порошенко подал налоговую декларацию.

Зеленский отчитался о доходах за год: Сколько зарабатывает президент Украины?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Согласно документу, в 2019 г. состояние политика составило 772 960 000 гривен, из них почти 188 миллионов ушли на налоги.

Из чего состоят доходы Порошенко?

  • 606 миллионов грн - дивиденды, получаемые с 2014 г;
  • 33 миллиона 84 тысячи грн – продажи акций Международного инвестиционного банка;
  • 16 миллионов грн - проценты по депозитам;
  • 6 миллионов 185 тысяч грн - компенсация от BBC за нанесенный моральный вред;
  • 4 миллиона 609 тысяч – прибыль от возврата стоимости ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа – прим. ред.);
  • 2, 5 млн возвращение залога за регистрацию в кандидаты на выборы президента Украины.

Напомним, что…

В мае 2020 г. украинский "Forbes" опубликовал рейтинг самых богатых украинцев. В нем Петр Порошенко занял третью строчку с состоянием в размере в $1,4 млрд.

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Петр Порошенко Е-декларирование Новости Украина
Без табу
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