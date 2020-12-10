Названы самые популярные сериалы 2020 года

Пацаны - любимый сериал

Главный мировой портал о кино - IMDb - назвал самые популярные сериалы среди пользователей сайта в 2020 году.

В топ-3 лидеров попали американский кинокомикс «Пацаны», испанская мелодрама о дерзких ограблениях «Бумажный дом» и немецкая мистика «Тьма».

Осенний хит «Ход королевы», самый успешный мини-сериал Netflix, занял седьмую строчку.

В конце топа оказалась британская «Корона» с недавно вышедшим 4 сезоном.

Топ документальных сериалов возглавили соверенно дикая история Джо Экзотика «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» и житие Майкла Джордана «Последний танец».

Самые популярные художественные сериалы:

Пацаны Бумажный дом Тьма Озарк Мандалорец Ход королевы Академия Амбрелла Мир Дикого Запада Ведьмак Корона

Самые популярные документальные сериалы:​