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Названы самые популярные сериалы 2020 года

11:00
Пацаны - любимый сериал - фото 1
Пацаны - любимый сериал

Главный мировой портал о кино - IMDb - назвал самые популярные сериалы среди пользователей сайта в 2020 году.

В топ-3 лидеров попали американский кинокомикс «Пацаны», испанская мелодрама о дерзких ограблениях «Бумажный дом» и немецкая мистика «Тьма».

Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир

Осенний хит «Ход королевы», самый успешный мини-сериал Netflix, занял седьмую строчку.

В конце топа оказалась британская «Корона» с недавно вышедшим 4 сезоном.

Топ документальных сериалов возглавили соверенно дикая история Джо Экзотика «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» и житие Майкла Джордана «Последний танец».

Самые популярные художественные сериалы:

  1. Пацаны
  2. Бумажный дом
  3. Тьма
  4. Озарк
  5. Мандалорец
  6. Ход королевы
  7. Академия Амбрелла
  8. Мир Дикого Запада
  9. Ведьмак
  10. Корона

Самые популярные документальные сериалы:

  1. «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»
  2. «Последний танец»
  3. «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу»
  4. «Клятва»
  5. «Джеффри Эпштейн: Грязный богач»
  6. «Я исчезну во тьме»
  7. «Вокруг света с Заком Эфроном»
  8. «МакМиллионы»
  9. «Пандемия: Как предотвратить распространение»
  10. «Суд над Габриэлем Фернандесом»
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