Названы самые популярные сериалы 2020 года
Пацаны - любимый сериал
Главный мировой портал о кино - IMDb - назвал самые популярные сериалы среди пользователей сайта в 2020 году.
В топ-3 лидеров попали американский кинокомикс «Пацаны», испанская мелодрама о дерзких ограблениях «Бумажный дом» и немецкая мистика «Тьма».
Осенний хит «Ход королевы», самый успешный мини-сериал Netflix, занял седьмую строчку.
В конце топа оказалась британская «Корона» с недавно вышедшим 4 сезоном.
Топ документальных сериалов возглавили соверенно дикая история Джо Экзотика «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» и житие Майкла Джордана «Последний танец».
Самые популярные художественные сериалы:
- Пацаны
- Бумажный дом
- Тьма
- Озарк
- Мандалорец
- Ход королевы
- Академия Амбрелла
- Мир Дикого Запада
- Ведьмак
- Корона
Самые популярные документальные сериалы:
- «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»
- «Последний танец»
- «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу»
- «Клятва»
- «Джеффри Эпштейн: Грязный богач»
- «Я исчезну во тьме»
- «Вокруг света с Заком Эфроном»
- «МакМиллионы»
- «Пандемия: Как предотвратить распространение»
- «Суд над Габриэлем Фернандесом»
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