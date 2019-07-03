Назначенный Бакановым замглавы управления "К" СБУ признался в соучастии в разгоне Майдана

Калюжняк пояснил свое участие в разгоне Майдана

Вернувшийся благодаря другу Зеленского на должность руководителя управления СБУ по борьбе с коррупцией Анатолий Калюжняк пытается отмазаться, но тем самым подтверждает свое участие в разгоне Майдана и разработке планов по ущемлению прав людей.

В интервью подконтрольному Игорю Коломойскому изданию theБабель генерал, де-факто, выступил с повинной.

Калюжняк утверждает, что в январе 2014-го он лично передавал на подпись план силовых разгонов активистов Майдана в рамках "законов 16 января".

А вот своей причастности к другим преступлениям силовиков во время Революции достоинства Калюжняк отрицает. Говорит, что не был автором плана по захвату Дома профсоюзов и разгону протестующих.

- Я по указанию руководства СБУ выполнял поручения ГПУ по установлению обстоятельств разработки плана "Бумеранг" и лиц, причастных к нему, - заявил подчиненный Баканова.

Правда, в опубликованном в 2015-м году плане по разгону активистов почему-то стоит его подпись.

Как известно, в 2010-2013 годах Калюжняк уже работал на должности, которую ему вернул Баканов. Генеральские погоны он получил от беглого экс-президента незадолго до Майдана. Впрочем, после бегства Яныка деятель не сбежал в Россию, а стал помощником нардепа Владислава Бухарева, который сейчас возглавил СВР.