Баканов назначил своим замом недолюстрированного генерала времен Януковича

Баканов секретным указом вернул на работу люстрированного персонажа

Самым зашкваренным и погрязшим в коррупции департаментом СБУ уже неделю руководит со скандалом уволенный из Службы и попадающий под закон о люстрации Анатолий Калюжняк. Причем назначили его тайно: без официальных представлений и объявлений.

Почему человек с ужасной репутацией, который должен был бы чалиться в местах не столь отдаленных, стал заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, в СБУ пояснить не могут.

Впрочем, сделать это адекватно никто и не способен, поскольку такого просто не должно быть.

Тем не менее, лейтенанту Баканову, как, судя по всему, и его другу Владимиру Зеленскому закон не писан. Так что самое скандальное подразделение отдали на заклание отъявленному менеджеру времен Януковича.

Анатолий Калюжняк уже был на этой же самой должности с 2010 по 2013 год. Генеральские погоны он получил от беглого экс-президента незадолго до Майдана. Впрочем, после бегства Яныка деятель не сбежал в Россию, а стал помощником нардепа Владислава Бухарева, который сейчас возглавил СВР.

"Закон определяет, что под люстрацию подпадают руководители и заместители руководителей всех самостоятельных подразделений центрального аппарата СБУ. Однако Служба безопасности исказила закон, использовав юридическую казуистику, сказав, что у них нет самостоятельных структурных подразделений, они в них называются функциональные. Таким образом, СБУ вывела из-под запрета всех руководителей подразделений, которые работали за Януковича на таких ответственных должностях", - прокомментировала экс-руководитель департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко журналистам проекта Слідство.Інфо.

Сам же Калюжняк ведет совсем нескромный образ жизни. Хоть он и записал на себя только лишь один гараж в Хмельницкой области, родные СБУшника владеют элитной недвижимостью в Киеве - тремя квартирами и двумя паркоместами в престижном жилом комплексе на Печерских холмах Киева.