Назар Холодницкий досрочно уходит из САП

Назар Холодницкий увольняется из САП

Скандально известный совершенно не эффективной работой в связке с директором НАБУ Артемом Сытником Назар Холодницкий подписал заявление о своем уходе из правоохранительных органов.

Контракт Холодницкого с генеральной прокуратурой заканчивался в начале осени, а шансов на то, что он выиграет конкурс или будет переназначен, не было абсолютно никаких.

Поэтому, по некоторым данным, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры написал заявление об увольнении якобы по собственному желанию.

В нем указано, что руководивший с 2015 года САП и назначенный в то время генпрокурором Шокиным своим заместителем собирается уйти из органов прокуратуры окончательно.

Само собой, пытавшаяся разобраться с Холодницким генпрокурорша тут же подмахнула заявление.

Чем намерен заниматься Холодницкий после своего ухода с должности, неизвестно.

Напомним, снять главу антикоррупционной прокуратуры "Слуги народа" вместе с Артемом Сытником хотели едва ли не с начала каденции Зеленского. В конце мая этого года ставшая генпрокурором Ирина Венедиктова назвала работу САП неэффективной, поскольку прокуроры якобы "саботируют расследования уголовных дел" и отказываются подписывать тексты подозрений. Правда, выяснилось, что речь идет о куче политических дел, которые склепаны на коленке брать на себя ответственность за их содержание особо никто не хочет. Наезд Венедиктовой весьма резко прокомментировал сам Холодницкий, дав понять, что руководитель генпрокуратуры вообще не способна выполнять свою работу. Как раз после этого комиссия ОГП и начала репрессии против главы САП.

В середине июня кадровая комиссия ОГП начала репрессии против главы антикоррупционной прокуратуры и попыталась отстранить Холодницкого от занимаемой должности.