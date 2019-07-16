Настойка MIKOLAJ KOPERNIK трижды победитель Best Drinks-2019

Гран-при и 2 золота Международного профессионального дегустационного конкурса напитков Best Drinks получили настойки MIKOLAJ KOPERNIK, приготовленные по оригинальным польским рецептурам.

Об этом пишут "Контракти.ua".

MIKOLAJ KOPERNIK Orzechowka. Гран-при Best Drinks-2019

Эту настойку профессиональное жюри оценило наивысшими баллами и безоговорочно присудило гран-при конкурса. 30-градусная Orzechowka, приготовленная на основе экстракта лесного ореха и шоколада, – новинка для Украины. А вот за ее пределами настойка с орехово-шоколадным вкусом, напоминающим любимую всеми пасту Nutella, очень популярна. Ее принято пить как в чистом виде, так и в составе коктейлей (Orzechowka + молоко = Бейлис). Эксперты конкурса уверены, с такими качественными напитками, как MIKOLAJ KOPERNIK, скоро такая тенденция будет актуальна и в нашей стране.

МIKOLAJ KOPERNIK Zubrowica. Золото Best Drinks-2019

Настойка на основе экстракта травы чаполочи (зубровки) одна из самых известных в Украине. «MIKOLAJ KOPERNIK Zubrowica» (37,5%) производится по классическому рецепту и полностью соответствует эталонному вкусу. Как раз это и стало показательным критерием для жюри, которое отдало этом напитку золото конкурса.

MIKOLAJ KOPERNIK Kontuszowka. Золото Best Drinks-2019

Контушовка хорошо известна всем любителям творчества Ярослава Гашека. Это любимый напиток бравого солдата Швейка. Настойка «MIKOLAJ KOPERNIK Kontuszowka» (35%), приготовленная на основе аниса со вкусом пряных специй, получила золото Best Drinks-2019. Председатель экспертной комиссии конкурса Валентина Попова отметила, что Kontuszowka имеет ярко выраженный для этого напитка вкус и характерный аромат, что и стало определяющим при оценке этого напитка.

Best Drink – один из самых авторитетных международных дегустационных конкурсов в Украине. В составе жюри профессиональные дегустаторы и эксперты-технологи международного уровня, а также представители Укрметртестстандарта и Министерства аграрной политики Украины. Все образцы оцениваются методом слепого тестирования.